Circoscrizioni

Palermo, mercoledì riaprono gli sportelli polifunzionali delle Circoscrizioni

Dal prossimo 3 giugno torneranno fruibili al pubblico gli sportelli polifunzionali di tutte le Circoscrizioni ad esclusione della terza.

01/06/2020

Dal prossimo 3 giugno torneranno fruibili al pubblico gli sportelli polifunzionali di tutte le Circoscrizioni ad esclusione della terza, che nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdi saranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 13.00. La terza Circoscrizione sarà riaperta al pubblico non appena saranno eseguiti i necessari interventi per la sicurezza del personale e degli utenti. Per l'accesso agli uffici polifunzionali sarà obbligatoria la prenotazione che si potrà effettuare telefonicamente o attraverso l'invio di una mail.

Di seguito i riferimenti:

1° Circoscrizione:

Piazza Giulio Cesare, 52 Tel. 091.7403795 sportellopolifunzionaleprimacircoscrizione@comune.palermo.it

2° Circoscrizione:

Via San Ciro, 15 Tel. 091.7409621 sportellopolifunzionalesecondacircoscrizione@comune.palermo.it

4° Circoscrizione:

Viale Regione Siciliana, 95 Tel. 091.7409518/21/22 sportellopolifunzionalequartacircoscrizione@comune.palermo.it

5° Circoscrizione:

Largo Pozzillo n. 7 Tel. 091.7408081/85/86/90 sportellopolifunzionalequintacircoscrizione@comune.palermo.it

6° Circoscrizione:

Via Monte San Calogero, 26/28 Tel. 091.7407646/60/75 sportellopolifunzionalesestacircoscrizione@comune.palermo.it

7° Circoscrizione:

Via Eleonora Duse, 31 Tel. 091.7409409 sportellopolifunzionalesettimacircoscrizione@comune.palermo.it

8° Circoscrizione:

Via Fileti, 19 Tel 091.7407413 sportellopolifunzionaleottavacircoscrizione@comune.palermo.it

Sempre da mercoledì 3 giugno riapriranno al pubblico gli Sportelli delle Postazioni Decentrate del Settore Partecipazione Istituzionale di seguito elencati e per i servizi a fianco di ciascuno indicati:

