Piano parcheggi d'interscambio a Palermo, Giaconia: ''Nuova gara mette a rischio l'interesse da parte dei privati''

Dopo oltre un anno dalla prima gara andata deserta, il Comune si accinge a pubblicare una nuova gara relativa ai nuovi parcheggi d’interscambio che serviranno da supporto alle future linee tranviarie.

02/05/2024

“Dopo oltre un anno dalla prima gara andata deserta, il Comune si accinge a pubblicare una nuova gara relativa ai nuovi parcheggi d’interscambio che serviranno da supporto alle future linee tranviarie.

Lo scorso 5 aprile l’Assessore Maurizio Carta, in occasione dell’approvazione da parte della Giunta della delibera con la quale è stato integrato il Pums con lo schema generale del piano dei parcheggi di interscambio, aveva rassicurato di poter rimodulare e rendere più appetibili le proposte al fine di attirare un maggior interesse da parte di potenziali partecipanti.

Ebbene fino ad oggi non si conoscono i criteri, ma come pensa l’amministrazione a rendere più appetibili le proposte se poi ha posticipato la realizzazione della fondamentale linea tranviaria centrale? La linea A infatti abbraccia ben 4 parcheggi e collegati prettamente all’intero sistema tram: Giulio Cesare (158 posti), Via Libertà Nord, via Libertà Sud (258 posti), piazzale Ungheria (192 posti).

Il rischio è che la nuova gara potrebbe far venir meno l’interesse da parte dei privati a investire in queste infrastrutture, prive di un collegamento rapido e puntuale quale la linea A lungo assi nevralgici come via Roma, via Libertà e via Ruggero Settimo, ritardando ancora l’iter di ben oltre 600 posti auto fondamentali per la nostra Città.

Un rischio che la Città non può correre, pertanto alla prossima conferenza dei capigruppo chiederò la presenza in aula dell’Assessore Carta affinché possa a tal proposito fornire al consiglio comunale nuovi elementi concreti e informare lo stesso sullo stato di avanzamento dell’iter procedurale della nuova gara.”

Lo dichiara il consigliere comunale Massimo Giaconia, capogruppo di Progetto Palermo.

Fonte: Comune di Palermo

