Presidente del Tribunale

Palermo, Morosini si insedia alla Presidente del Tribunale. Lagalla: ''Saprà alimentare al meglio il cambiamento in atto''

''Sono certo che il neo Presidente saprà alimentare al meglio, grazie ad una lunga è comprovata esperienza professionale, il processo di cambiamento in atto'', dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/05/2023 - 14:53:33 Letto 743 volte

«Rivolgo il più sentito augurio di buon lavoro, a nome mio e dell’amministrazione comunale, al neo Presidente del Tribunale, Piergiorgio Morosini. Lo aspetta un lavoro complesso in un territorio che sconta gravi disagi, anche in considerazione della sempre attuale minaccia mafiosa.



Concordo inoltre con il Presidente sull’importanza dei fondi stanziati dal PNRR per la nostra città, una risorsa preziosa per lo sviluppo del territorio, sulla quale bisogna vigilare affinché non si perda questa opportunità.



Sono certo che il neo Presidente saprà alimentare al meglio, grazie ad una lunga è comprovata esperienza professionale, il processo di cambiamento in atto, verso il consolidamento di una rinnovata cultura della legalità, in ogni ambito, che può fare di Palermo una città più giusta e più sicura, grazie alla collaborazione attiva delle istituzioni».



Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!