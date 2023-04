1° Maggio

Primo Maggio a Palermo con la ''grigliata in giardino'' a Sanlorenzo Mercato

Il 1° maggio il giardino del Mercato diventa teatro di una scampagnata speciale, in piena città ma nel verde delle piante aromatiche tra i giochi dei bimbi.

Scampagnata sì, ma in città: il 1° maggio Sanlorenzo Mercato ospita sotto il sole del giardino le grigliate all’aperto. Protagonista la carne siciliana, ma anche il pesce. Ad arricchire l’evento la musica live delle Matrioske e lo sport con la proiezione della partita Como- Palermo.

Protagoniste le braci del Mercato che per le speciali occasioni cuoceranno il meglio delle botteghe di carne e di pesce, per mangiare e divertirsi in compagnia.

Da un lato il pesce con i più amati del Mercato: una fetta di pesce spada, due gamberoni, un calamaro, tutto cotto alla brace con le spezie profumate dell’orto (€ 15), dall'altro il trionfo della carne con salsiccia, mangia e bevi, arrosticini, lonza di maiale marinata e stigliola (€ 15).

Ingresso libero, senza prenotazione.

Ad arricchire la grigliata in città del Mercato ci saranno ben due appuntamenti: alle 12.30 la proiezione della partita Como-Palermo. Ancora una volta con il Palermo F.C. in trasferta il vero stadio palermitano sarà la Vineria del Mercato con la proiezione sul maxischermo, tra le bontà delle botteghe, le birre alla spina e i vini siciliani.

A partire dalle ore 14.00 si apre lo spettacolo live di danza e musica de Le Matrioske. Ciccio Piras (voce e chitarra), Simona Ferrigno (voce e percussioni), Virginia Maiorana (voce e fisarmonica), Massimo Provenzano (voce e basso) invadono il Mercato con un mix travolgente di musiche e danze del Sud Italia e del Bal Folk europeo.

Tarantelle, pizziche, tammurriate: sono solo alcune delle danze popolari del Sud Italia che il quintetto riesce a creare: in scaletta sia composizioni originali che rielaborazioni di ballate tradizionali come polca, mazurca, contraddanza. A queste si aggiungono le musiche attualmente più diffuse nei contesti revival dei Bal Folk europei: scottish, mazurka, circolo circasso, fandango, danze bretoni, valse, gavotte, chapelloise, ma anche troika russa, reel, trata greca, repasseado portoghese.

*Solo per la visione della partita: prenotazione tavoli al numero 3358359556 (dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 17:00 alle 19:00) con prima consumazione da bere obbligatoria di 5€

