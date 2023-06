raccolta rifiuti

Rap, rallentamenti su servizio di raccolta a Palermo: attivato un piano di recupero con mezzi suppletivi a noleggio

Le postazioni con maggiore sofferenza riguardano il quartiere Sperone, Bonagia, Falsomiele, zona Oreto/Conciliazione, Villaggio Santa Rosalia, Partanna Mondello e zona Marinella.

L’Area di igiene ambientale della Rap, che si occupa degli svuotamenti dei cassonetti, fa sapere che sono in atto dei rallentamenti nell’attività in alcuni itinerari serviti in orario antimeridiano.

È già stato attivato un piano di recupero con mezzi suppletivi a noleggio (due pale con equipaggio) nei siti in cui è saltata la raccolta.

Tale problematica è legata a due concomitanze di fattori: un calo di efficienza dei mezzi che servono le strade di cui sopra (in atto sono in campo nel turno 23 veicoli su 55) a cui si somma un ritardo da incolonnamento a Bellolampo, al fine di rispettare i presidi di sicurezza per il pretrattamento dei rifiuti. Ciò ha avuto conseguenze sul progetto del doppio itinerario, condiviso con le organizzazioni sindacali, al fine di tamponare l’atavica e notoria mancanza di personale nella pianta organica.

A causa di queste due problematiche, il numero dei doppi itinerari si è ridotto drasticamente (3-4 contro una decina) e, di conseguenza, sono rimasti scoperti alcuni itinerari mattutini. È previsto un rientro nella normalità in settimana, con il completo recupero in pochi giorni.

Per quanto riguarda gli altri turni di raccolta (pomeridiano e notturno), non si registrano invece anomalie.

