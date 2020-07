Terremoto

Terremoto a Palermo, scossa avvertita dalla popolazione. Nessun danno

Il sisma č stato localizzato dall’Ingv sulla costa Siciliana centro settentrionale, ed č stato di magnitudo 2.7, a una profonditą di 11 km.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/07/2020 - 16:13:53 Letto 536 volte

Oggi pomeriggio, 7 luglio 2020, a Palermo, un tremore intenso di una scossa di terremoto è stata avvertita in modo sensibile dalla popolazione, sia in centro che in periferia.

Il sisma è stato localizzato dall’Ingv sulla costa Siciliana centro settentrionale, ed è stato di magnitudo 2.7, a una profondità di 11 km. Non è stato segnalato nessun danno.

