Torna la ''Run for Parkinson'', domenica 7 aprile strade chiuse e divieti in zona Libertà

Torna la ''Run for Parkinson'', domenica 7 aprile strade chiuse e divieti in zona LibertÓ

Nuova ordinanza per lo svolgimento della manifestazione ''Run for Parkinson'' di domenica 7 aprile.

L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune ha emesso ieri una nuova ordinanza, la n.406, ad integrazione della O.D. 395 del 29 marzo scorso. Entrambi i provvedimenti sono inerenti alla limitazione della circolazione veicolare e pedonale in via Libertà e strade limitrofe, per lo svolgimento della manifestazione “Run for Parkinson” in programma domenica 7 aprile 2024.

Nel dettaglio le misure già adottate:

Chiusura al transito veicolare dalle ore 08:00 alle ore 13.00 del 07/04/2024, e comunque sino a cessata esigenza della VIA DELLA LIBERTÀ carreggiata centrale del tratto compreso tra la Piazza Francesco Crispi Mordini sino a Via Turati/ Castelnuovo;

VIA DELLA LIBERTÀ: nelle Corsie Laterali del suddetto tratto: istituzione della Zona rimozione nel lato destro dalle ore 05:00 alle ore 13:00 del 07/04/2024 e comunque fino a cessata esigenza;

PIAZZA MORDINI: i mezzi provenienti dalla Via La Farina avranno l’obbligo di svolta a destra per la corsia laterale di Viale della Libertà;

VIA TURATI: i mezzi provenienti dal Corso Domenico Scinà dovranno svoltare a destra nella Corsia Laterale.

Durante lo svolgimento della manifestazione, sarà posto il divieto di transito ai cicli e velocipedi all’interno dell’area oggetto dello svolgimento della stessa e nelle piste ciclabili esistenti lungo il percorso.

Con l’integrazione viene disposto:

Nel tratto di piazza Mordini oltre la svolta a destra nella corsia laterale di via della Libertà, direzione dritta verso piazza Croci e nel tratto di via Turati oltre la svolta a destra nella corsia laterale di via Libertà direzione dritta verso piazza Francesco Crispi;

PIAZZA MORDINI: i mezzi provenienti dalla via La Farina avranno l’obbligo di svolta a destra per la corsia laterale di via Libertà e dritto verso piazza Francesco Crispi;

PIAZZA MORDINI: i mezzi provenienti da corso Domenico Scinà dovranno svoltare a destra nella corsia laterale di via Libertà e dritto verso via Dante.

Sarà consentito il transito negli attraversamenti, regolamentato con la presenza di personale abilitato, solo dopo il passaggio dei partecipanti. nelle seguenti strade: via Archimede e via Siracusa.

