36º Congresso Associazione Nazionale Magistrati a Palermo: occhio ai divieti di sosta con rimozione forzata

Ordinanza di limitazione della circolazione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/05/2024 - 10:26:22 Letto 817 volte

L'Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, per motivi di sicurezza di ordine pubblico legati allo svolgimento in città, a partire da domani, del 36º Congresso A.N.M, ha emanato l'ordinanza 526 del 03/05/2024, che integra il precedente provvedimento (n. 524 del 30/04/2024) e che istituisce il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 20.00 di oggi, 09 maggio, alle ore 02.00 del 12 maggio 2024 e, comunque, fino a cessata esigenza in:

Piazza Verdi, retro del Teatro (intera area Riservata ai C.C.);

Via Volturno, tratto compreso tra la via Salesio Balsamo e piazza Verdi in ambo i lati;

Via Pignatelli Aragona intero tratto in ambo i Iati;

Via Cavour, tratto compreso tra la piazza Verdi e la via Roma in ambo i lati;

Piazza Verdi intera piazza;

Via Alberto Favara intero tratto in ambo i lati;

Via Gaetano Donizetti intero tratto in ambo i lati;

Via G. Rossini intero tratto in ambo i lati;

Via Alessandro Scarlatti intero tratto in ambo i lati;

Il provvedimento istituisce anche il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 12.00 del 10 maggio alle ore 02.00 dell'11 maggio 2024 e, comunque, fino a cessata esigenza in:

Via Delle Croci tratto compreso tra la via la via Pasquale Calvi e la piazza Francesco Crispi;

Piazza Francesco Crispi intera piazza;

Piazza Antonio Mordini intera piazza;

Via Giorgio Castriota tratto compreso tra la via delle Croci e la via Alfonso Borrelli.

Fonte: Comune di Palermo

