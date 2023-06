Diritti portuali

Addizionale Diritti portuali, via libera del Consiglio comunale di Palermo

Il Consiglio comunale dà via libera alla delibera che introduce l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco portuali.

"Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato un ordine del giorno, primo firmatario il sottoscritto, con il quale si impegna il Sig. Sindaco ad attivarsi affinché si possa trovare una migliore sistemazione degli operatori turistici che operano nei pressi del porto di Palermo (bus turistici, trenini turistici, carrozze e taxi). Da aprile 2022, la promozione e vendita dei servizi turistici non avviene più all’interno dell’area portuale bensì appena fuori dal porto nella zona prospiciente la zona pedonale di via Emerico Amari, con enormi disagi per gli operatori, per i turisti e per gli automobilisti, stante l’appesantimento che tali operazioni arrecano al flusso veicolare della via Francesco Crispi. Auspico, che l'amministrazione comunale in collaborazione con l'autorità portuale, possa porre rimedio a tale problematica al fine di garantire lo svolgimento delle attività in questione in maniera ordinata e regolamentata, evitando, altresì, di congestionare l’importante asse viario della via Francesco Crispi". Lo ha dichiarato il consigliere Leopoldo Piampiano.

Dichiarazione del consigliere comunale Antonio Rini: “Con l’adozione dell'atto istitutivo addizionale sui diritti portuali da parte dell’organo consiliare l’Amministrazione Lagalla procede incamerando un altro atto propedeutico all’approvazione del bilancio e della rimodulazione del piano di riequilibrio. Un plauso all’assessore preposto Carolina Varchi ed agli uffici tributi che hanno consentito la redazione della proposta deliberativa e relativo schema regolamentare di applicazione. Non c’è dubbio che oggi, oltre all’iter amministrativo, rileva il dato politico di una maggioranza che procede spedita l'obiettivo di dotare il Comune di Palermo di un bilancio per trasformare i buoni intenti in fatti concreti”.

Dichiarazione Salvo Alotta, presidente della V Commissione consiliare: «Disabili, studenti residenti e lavoratori pendolari delle isole minori saranno esentati dal pagamento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco grazie all’approvazione dell’emendamento che abbiamo elaborato in quinta Commissione su proposta del consigliere Giuseppe Miceli. È un risultato importante raggiunto grazie al lavoro di tutto il Consiglio Comunale».

Lo dichiarano, con una nota congiunta, i consiglieri dei gruppi di opposizione: M5S, PD, Progetto Palermo, Azione, Gruppo Misto e OSO: «I Disabili, gli Usticesi e i residenti delle isole minori in genere e i lavoratori pendolari, grazie all'approvazione dell'emendamento difeso in consiglio comunale dai gruppi di opposizione M5S, PD, Progetto Palermo, Azione, Gruppo Misto e OSO, saranno esentati dal pagamento della nuova tassa per gli imbarchi dal porto di Palermo. Esprimiamo apprezzamento per il risultato raggiunto in Consiglio Comunale, con il quale difendiamo quelle categorie che peraltro hanno limitate o assenti alternative di trasporto, colmando il vuoto del testo proposto dall'amministrazione Lagalla.

Parliamo di un testo che introduce una nuova tassa che graverà per lo più su palermitani e siciliani in genere, senza alcun elemento di progressività, e su cui col nostro intervento abbiamo limitato i danni».

Lo dichiara l'assessore al Turismo, Sport e Politiche giovanili, Sabrina Figuccia: «Anche oggi in Consiglio comunale è stato approvato un atto molto importante per la città, capace di fornire nuovi flussi economici da investire in chiave di rilancio turistico. Con l’adozione dell'addizionale sui diritti portuali non solo si procede speditamente verso l'approvazione del bilancio e della rimodulazione del piano di riequilibrio, grazie ad una maggioranza che procede spedita verso l'obiettivo di dotare il Comune di Palermo di un bilancio solido, ma si pongono le basi per costruire fatti concreti e azioni di programma che cambino davvero il volto alla nostra città. Grazie inoltre ad un emendamento proposto dalla quinta commissione consiliare, disabili, studenti residenti e lavoratori pendolari delle isole minori saranno esentati dal pagamento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco».

