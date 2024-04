Water Festival

Arriva il Water Festival a Mondello, come cambia il traffico lungo via Regina Elena

Provvedimento di limitazione temporanea della circolazione lungo via Regina Elena dal 2 al 5 maggio 2024.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/04/2024 - 18:13:26 Letto 922 volte

L'Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo oggi ha emesso un'ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta in via Regina Elena, tratto Circe-Teti (escluse), dal 02 al 05 maggio 2024, per consentire lo svolgimento della manifestazione "Water Festival".

Il provvedimento n. 521, nello specifico, ordina l'istituzione della chiusura al transito veicolare lungo la via Regina Elena, tratto compreso tra la via Circe-Teti (escluse), dal 02 al 05 maggio 2024.

Sarà lasciata libera una carreggiata di mt. 3,00 per consentire il passaggio di mezzi di soccorso in emergenza e dei residenti titolari di passi carrabili regolarmente autorizzati.

Fonte: Comune di Palermo

