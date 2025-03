Amat

Bando Amat, Over 30 esclusi. Figuccia: ''Istituzioni mettano in campo politiche del lavoro realmente inclusive, senza escludere a priori intere fasce di lavoratori''

''L'amministrazione ha il dovere di garantire politiche del lavoro realmente inclusive, senza chiudere le porte a chi ha più di 30 anni e potrebbe portare esperienza e professionalità all'interno dell'azienda, così come a tutti quei ragazzi giovani che non hanno avuto la possibilità di prendere patenti molto costose'', ha dichiarato Sabrina Figuccia.

«In un momento di grave crisi economica e occupazionale, è fondamentale che le istituzioni mettano in campo politiche del lavoro realmente inclusive, senza escludere a priori intere fasce di lavoratori.



Se da una parte posso comprendere la scelta di Amat che ha bisogno di personale qualificato e motivato, dall'altra ho già chiesto all'azienda di valutare la revisione dei criteri del bando, verificando la possibilità di un concorso che tenga conto delle esigenze di tutti i lavoratori e non solo di una fascia ristretta della popolazione.



L'amministrazione ha il dovere di garantire politiche del lavoro realmente inclusive, senza chiudere le porte a chi ha più di 30 anni e potrebbe portare esperienza e professionalità all'interno dell'azienda, così come a tutti quei ragazzi giovani che non hanno avuto la possibilità di prendere patenti molto costose.



Se l'obiettivo è migliorare il servizio di trasporto pubblico e rispondere alla crescente domanda di autisti, allora bisogna valutare una soluzione che tenga conto di queste due esigenze, aprendo alle persone più avanti in età e ai ragazzi che non hanno ancora preso la patente necessaria, ma potrebbero farlo in itinere, prevedendo una specifica clausola nel bando.



Per queste ragioni, ho già chiesto, insieme alla commissione di cui sono Presidente, un incontro non solo con il presidente ma anche con i dirigenti aziendali, in modo da poter mettere in campo proposte costruttive e valutarne la fattibilità tecnica».



Lo ha dichiarato (ieri per chi legge, n.d.r.) Sabrina Figuccia, presidente della III Commissione consiliare e capogruppo della Lega in Consiglio comunale.

