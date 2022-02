Coronavirus

Covid-19, in Italia -30% di contagi in una settimana

Prosegue anche il calo anche dei morti: -14,42% in una settimana.

Pubblicata il: 14/02/2022

Secondo l'analisi dei bollettini quotidiani del ministero della Salute i nuovi contagi da Covid in Italia la scorsa settimana sono stati in totale 481.681, il 30,42% in meno rispetto ai sette giorni ancora precedenti e quasi due terzi in meno (-58,68%) rispetto a tre settimane fa.

Prosegue anche il calo anche dei morti (2.244 totali la scorsa settimana: -14,42% sul 31 gennaio-6 febbraio) e dei nuovi ingressi in terapia intensiva (sono stati in totale 576: -23,3% rispetto a sette giorni fa).

Fonte: TGCOM24

