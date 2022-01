Coronavirus

Covid-19, record contagi in Italia. Oms: ''La variante Omicron infetterà mezza Europa''

Nuovo record di contagi covid in Italia mentre Omicron corre.

Nuovo record di contagi covid in Italia mentre Omicron corre. Secondo l'Oms "oltre il 50% della popolazione della Regione europea sarà contagiata" dalla nuova variante "nelle prossime 6-8 settimane".

Sono 220.532 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia in 24 ore, 294 i morti. Si tratta del numero più alto della quarta ondata. Da ieri sono stati processati 1.375.514 tamponi con un tasso di positività al 16%. Sono stati 185 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore, 1.677 in totale. Sono 727 i ricoverati con sintomi, 17.067 in totale. Sono 7.554.344 i contagiati dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza, mentre le vittime salgono a 139.265. I guariti sono 5.410.482, 56.560 nelle ultime 24 ore. A oggi in Italia sono 2.004.597 i positivi al Coronavirus, 60.618 in più di ieri.

"Oltre il 50% della popolazione della Regione europea sarà contagiata" dalla variante Omicron "nelle prossime 6-8 settimane". Così il direttore regionale per l'Europa dell'Oms, ricordando che la regione europea "ha registrato oltre 7 milioni di nuovi casi di Covid segnalati nella prima settimana del 2022, più che raddoppiati in un periodo di due settimane". "Al 10 gennaio, 26 paesi hanno segnalato che oltre l'1% della loro popolazione si è ammalata ogni settimana", ha aggiunto.

