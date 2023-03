Superbonus

Decreto Superbonus, fiducia della Camera con 185 sì

La Camera approva la fiducia posta sul decreto legge ''Misure urgenti in materia di cessione dei crediti'', il cosiddetto decreto superbonus.

Pubblicata il: 31/03/2023

Con 185 sì e 121 no, la Camera approva la fiducia posta sul decreto legge 'Misure urgenti in materia di cessione dei crediti', il cosiddetto decreto superbonus.

Sei mesi in più per completare i lavori del superbonus 110% sulle unità unifamiliari. Il nuovo termine passa, infatti, dal 31 marzo al 30 settembre 2023, sempre a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo'. Il ministero dell'Economia illustra la misura contenuta nell'emendamento al decreto legge approvato dalla Camera.

Un ulteriore emendamento al medesimo decreto-legge stabilisce, inoltre, che, con riferimento alla comunicazione per la prima cessione del credito per i bonus edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate è il 31 marzo 2023, è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis anche se l’accordo di cessione, a favore di banche e intermediari finanziari, è concluso dopo il 31 marzo 2023.

