certificati malattia

Effetto Green pass obbligatorio, aumentano i certificati malattia in Sicilia

Il 15 ottobre, giorno che segna l'obbligo di presentazione del Green pass nei luoghi di lavoro le richieste sono salite a 6437.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/10/2021 - 09:10:18 Letto 426 volte

L'8 ottobre, venerdì, in Sicilia i certificati di malattia firmati dai medici erano stati 5150. Il 15 ottobre, venerdì, giorno che segna l'obbligo di presentazione del Green pass nei luoghi di lavoro le richieste sono salite a 6437.

Lunedì 11 ottobre le richieste di certificati medici per malattia sono state 10136 ieri, il primo lunedì dopo l'entrata in vigore dell'obbligo del certificato verde sul covid, sono state 12.007: 1871 in più. Lo rende noto l'Inps in Sicilia.

Ieri su 12007 richieste di certificati medici per malattia 5312 vengono da dipendenti pubblici, 5977 da quelli privati e 718 da altri settori.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!