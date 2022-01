Gestione Covid a scuola: con fine autosorveglianza servirà il Super Green Pass senza tampone

scuola

Gestione Covid a scuola: con fine autosorveglianza servirÓ il Super Green Pass senza tampone

Si parla anche dei test che saranno gratuiti pure alle elementari, le cui famiglie potranno rivolgersi ai pediatri.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/01/2022 - 10:41:18 Letto 375 volte

Lo studente in regime di autosorveglianza, dalle elementari alle superiori, in possesso di Super Green pass potrà tornare in classe solo con la verifica della carta verde, senza effettuare il tampone negativo o di certificato medico. E' quanto prevede il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale del 27 gennaio 2022. Parte così la semplificazione nelle scuole con nuove norme anti-Covid.

Le nuove misure, dunque, approvate nel decreto bollette e altre previste in un Cdm, forse di lunedì, dovrebbero portare a un allineamento delle elementari alle stesse regole che valgono per le superiori. E si parla anche dei test che saranno gratuiti pure alle elementari, le cui famiglie potranno rivolgersi ai pediatri.

Ma "con cautela", avverte il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, che guarda ai nuovi dati sulle lezioni in presenza con relativa soddisfazione, consapevole però che in una settimana c'è stata una diminuzione di circa sei punti percentuali di alunni nelle classi. "C'è stato un peggioramento generale del Paese e quindi si è risentito, ma più dell'80% dei nostri ragazzi è a scuola in presenza", dice.

Scuole, poi, ancora al centro di nuove modifiche nel prossimo decreto: si studia la possibilità alle elementari di evitare il ricorso alla didattica a distanza per gli studenti vaccinati; è quasi certo che, come per le superiori, si andrà a casa solo dai tre contagi in su.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!