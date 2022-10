lavoro

Lavoro, Meloni: ''Tolleranza zero verso chi pensa che in Italia gli esseri umani possano essere trattati come schiavi''

''Tolleranza zero per chi non rispetta le regole e fa concorrenza sleale'', scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Avrebbero costretto il personale a lavorare in condizioni igienico sanitarie precarie, di giorno e di notte, con turni dalle 10 alle 15 ore, senza nemmeno un giorno di riposo.

Grazie alla Guardia di Finanza di Pavia per aver chiuso tre opifici e aver posto in stato di arresto i 'caporali' di origine cinese accusati di sfruttare i lavoratori, loro connazionali.

Tolleranza zero verso chi pensa che in Italia gli esseri umani possano essere trattati come schiavi, tolleranza zero per chi non rispetta le regole e fa concorrenza sleale". Scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

