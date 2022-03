Leadership M5S

M5S, Conte: ''Non possiamo rimanere appesi ai tribunali,faremo tabula rasa e mi sottoporrò a nuova votazione''

''Faremo tabula rasa di quanto accaduto, torneremo dai nostri iscritti con una votazione che è stata già fissata il 10 e l'11 marzo, io stesso mi sottoporrò ad una nuova votazione'', ha detto Giuseppe Conte.

02/03/2022

Per la leadership di M5S "non possiamo rimanere appesi ai differenti pronunciamenti che possono venire da un tribunale. Per questa ragione faremo tabula rasa di quanto accaduto, torneremo dai nostri iscritti con una votazione che è stata già fissata il 10 e l'11 marzo. In quell'occasione si rinnoverà la votazione statutaria e quindi tutti gli iscritti potranno tornare a votare. Quindi io stesso mi sottoporrò ad una nuova votazione con tutte le conseguenze di un voto democratico". Così Giuseppe Conte, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.

"Aspettiamo con fiducia i pronunciamenti dei tribunali, ma siamo ben decisi a proseguire l'azione politica", ha affermato poi ricordando che i 5 Stelle sono "collocati in un'area progressista", un fronte che "va alimentato con le azioni politiche, noi ci siamo".

Fonte: Adnkronos

