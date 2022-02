Mascherine all'aperto

Mascherine all'aperto: da oggi stop all'obbligo, ma sarà necessario averle sempre dietro

Da oogi, venerdì 11 febbraio, si potrà andare in giro senza doverle indossare in tutta Italia, anche se bisognerà averla sempre con sè e indossarla in caso di affollamento.

11/02/2022

Dove si deve indossare la mascherina

"Fino al 31 marzo 2022 - si legge nel testo - è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private". Come detto prima, "nei luoghi all'aperto è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti".

Chi non deve indossarla

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie "i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva".

I tempi

L'ordinanza produce effetti "a partire dall'11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022".

