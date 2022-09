nuovo governo

Nuovo Governo, Meloni: ''Ricostruzioni irreali. Lavoriamo a una squadra di livello che non vi deluderà''

''Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà'', ha scritto Giorgia Meloni su Twitter

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/09/2022 - 14:47:37 Letto 793 volte

"Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un Governo di Centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che circolano". Lo scrive su Twitter la leader di Fdi, Giorgia Meloni.

Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un Governo di Centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà.

Non credete alle bugie che circolano. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 29, 2022

Fonte Immagine: Instagram Giorgia Meloni

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!