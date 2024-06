dipendenti comunali

Palermo, al via stabilizzazione a 36 ore di 350 dipendenti comunali ex categoria C

''Con la stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato di 350 unità ex categoria C, l'Amministrazione comunale si appresta a rispettare e a completare un'ulteriore tappa del piano di fabbisogno del personale'', affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale Dario Falzone.

Il Comune di Palermo pronto a stabilizzare altri 350 lavoratori part time. Si tratta di personale ex categoria C, appartenente all’Area degli istruttori, che era stato assunto con contratti a tempo parziale e indeterminato e che aveva già beneficiato, con decorrenza 01/03/2023, della manovra di aumento a 30 ore settimanali per tutto il personale in servizio a tempo parziale.



«Con la stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato di 350 unità ex categoria C - affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale Dario Falzone - l’Amministrazione comunale si appresta a rispettare e a completare un’ulteriore tappa del piano di fabbisogno del personale. In questo modo, riusciamo anche a potenziare settori nevralgici del Comune di Palermo, come ad esempio il Corpo della Polizia Municipale e quello degli istruttori contabili. Un altro passo in avanti, dopo che alla fine dello scorso anno sono stati stabilizzati i dipendenti ex categoria D».



Assunto l’impegno di spesa e dopo l’approvazione di tutti i documenti contabili previsti dalla normativa vigente in materia, che condizionano le assunzioni di personale, l'Amministrazione procederà alle convocazioni degli interessati per la stipula dei relativi contratti a tempo pieno (36 ore) e indeterminato, suddivisi come segue:

Agente di Polizia Municipale 171 Assistente Servizi Culturali e Turistici 27 Assistente Servizi alle Imprese 20 Educatore Asilo Nido 2 Insegnante Scuola Materna 1 Istruttore Amministrativo 13 Istruttore Contabile 83 Istruttore Geometra 22 Istruttore Perito Agrario 2 Istruttore Segretariato Sociale 2 Operatore Fotografico 3 Tecnico Tutela Territorio e Ambiente 4 Totali 350

La manovra di aumento a 36 ore, che è il risultato di quanto previsto con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 215 del 07/07/2023 (Programmazione di spesa anni 2024-2031 relativa all’utilizzo delle risorse previste per il personale), n. 244 del 08/08/2023 (Integrazione del Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2023/2025) e n. 47 dell’11/03/2024 (Integrazione del Piano Triennale dei fabbisogni del Personale 2024/2026 del Comune di Palermo), è in linea con quanto già posto in essere per il personale di categoria D con decorrenza dal 13/12/2023.

Fonte: Comune di Palermo

