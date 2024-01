morto avvocato Dell'Aira

Palermo, morto l'Avvocato dello Stato Giuseppe Dell'Aira: il cordoglio del sindaco Lagalla

Il cordoglio del sindaco Lagalla e del Comune di Palermo per la scomparsa dell'Avvocato generale dello Stato Giuseppe Dell'Aira.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/01/2024 - 11:03:18 Letto 890 volte

«Esprimo il mio cordoglio e quello del Comune di Palermo per la scomparsa dell’Avvocato generale dello Stato Giuseppe Dell’Aira. La sua figura sarà per sempre legata a quella di rappresentante delle amministrazioni pubbliche, come parte civile, al Maxiprocesso e in altri importanti dibattimenti contro la mafia, ma l’avvocato Dell’Aira merita di essere ricordato anche come docente e per aver ricoperto con competenza e senso di responsabilità altri incarichi come quello di vicepresidente del Teatro Massimo. Alla sua famiglia va la mia vicinanza». Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.

