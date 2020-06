fruttivendolo abusivo

Palermo, scovato fruttivendolo abusivo: merce sequestrata e multato

I finanzieri hanno scovato un venditore ambulante di frutta e verdura privo delle prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento dell'attività.

Pubblicata il: 05/06/2020

Nei giorni scorsi i Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli volti a verificare il pieno rispetto delle misure adottate dal Governo per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, hanno individuato a Palermo, in via F. Lo Jacono, un venditore ambulante di frutta e verdura privo delle prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento dell’attività.

A carico del responsabile è stata irrogata la prescritta sanzione amministrativa pari a 2.582 euro, oltre al sequestro della merce posta in vendita.

I prodotti sequestrati sono stati devoluti in beneficenza.

Fonte: Guardia di Finanza

