Piano di Riequilibrio, Opposizioni: ''A due giorni dalla scadenza ancora mancano i documenti necessari per valutarlo''

''Il Consiglio comunale non ha ancora tutti i documenti necessari per valutarlo'', dichiarano i consiglieri e le consigliere comunali di Progetto Palermo, Partito Democratico, Azione, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto.

“A due giorni dalla scadenza del termine di legge per l’approvazione della rimodulazione del piano di riequilibrio, il Consiglio comunale non ha ancora tutti i documenti necessari per valutarlo. In particolare, l’emendamento annunciato dal sindaco relativamente alle politiche del personale, per il quale non sono state ancora neppure convocate le organizzazioni sindacali per il necessario confronto”.



Lo dichiarano i consiglieri e le consigliere comunali di Progetto Palermo, Partito Democratico, Azione, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto.

Fonte: Comune di Palermo

