Puc

Reset favorevole all'utilizzo dei percettori del reddito di cittadinanza, Canto: ''Comune provveda''

''╚ una grande occasione per tutelare il decoro della cittÓ e per gli stessi percettori del reddito e non possiamo permetterci ulteriori ritardi'', ha dichiarato il Consigliere comunale Leonardo Canto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/10/2021 - 11:36:28 Letto 561 volte

"Ho accolto con favore la disponibilità del dott. Musacchia neopresidente della Reset espressa oggi in sede di audizione presso la sesta commissione, ad accogliere in azienda i percettori del reddito di cittadinanza all’interno dei PUC i progetti di utilità collettiva. Ritengo che a questo punto l'amministrazione comunale debba provvedere con la massima urgenza ad attivare i Puc per effettuare i servizi di pulizia della città e di cura del verde in numero superiore alle 160 unità programmate (e non ancora attivate). È una grande occasione per tutelare il decoro della città e per gli stessi percettori del reddito e non possiamo permetterci ulteriori ritardi e tentennamenti nella loro massiccia attivazione essendovi anche i fondi disponibili"

Lo ha dichiarato Leonardo Canto, Consigliere comunale Gruppo Misto - Componente Azione + Europa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!