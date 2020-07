Saldi estivi

Saldi, partenza con il freno a mano a Palermo

Negozi affollati nel tardo pomeriggio complice il caldo, bene le griffe i punti vendita monomarca e i centri commerciali.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/07/2020 - 09:04:57 Letto 379 volte

Dopo una partenza in sordina, ieri pomeriggio i clienti hanno cominciato ad affollare alcuni negozi, soprattutto i monomarca in centro, le griffe e i centri commerciali. La prima giornata di saldi estivi a Palermo e in Sicilia si è conclusa ieri con un bilancio positivo a metà, la mattinata oggi è andata ancora a rilento ma le aspettative sono alte per il week-end in arrivo.

“La partenza infrasettimanale – ha spiegato Lillo Vizzini, presidente di Federconsumatori Palermo – ha penalizzato l’andamento dei consumi. i nostri volontari hanno rilevato che nostri clienti hanno ripreso a frequentare i negozi nel pomeriggio di ieri, ”. In giro, in città c’è stata anche una timida ripresa del turismo - si legge su Repubblica - in centro però non tutti i negozi effettuano l’orario continuato almeno durante la settimana e chiudono a pranzo per poi riaprire alle 16. Così, Desigual, Harrison, Pirrone. "Anche noi abbiamo perso pubblico – conclude Domenica Cofanelli responsabile di Elena Mirò in via Ruggero Settimo – impiegati che adesso lavorano in smartworking e non vengono in ufficio e quindi non approfittano delle pause per visitare il negozio. Noi però a pranzo apriamo, siamo fiduciosi di recuperare alla fine i clienti".

