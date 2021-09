Vaccini, oltre 6mila italiani hanno ricevuto la terza dose

terza dose

''È un passo avanti importante per dare protezione a chi ha un sistema immunitario più debole'', ha detto il ministro Roberto Speranza.

C'è lo zoccolo duro di no vax - alcuni milioni di italiani - che resiste ostinatamente al vaccino anti-Covid e c'è chi invece ieri - alcune migliaia - è arrivato già alla terza dose. E' stato il primo giorno, infatti, per la somministrazione del 'richiamo' alle categorie vulnerabili indicate da una circolare del ministero della Salute: immunocompromessi, trapiantati, malati oncologici con determinate specificità.

Al via ieri la nuova somministrazione di vaccino anti-covid per le categorie dei fragili. Si tratta di 3 milioni di soggetti a rischio. A giorni, spiega intanto il commissario all'emergenza coronavirus Figliuolo, dovrebbe arrivare il via libera del Cts anche per sanitari, Rsa e over 80. A ricevere la dose aggiuntiva fino a ora sono state 6.803 persone (pari allo 0,73 % della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo. Il totale delle somministrazioni è di 82.670.260: 44.356.849 ( 82,13 % della popolazione over 12) hanno ricevuto almeno una somministrazione mentre 41.175.922 (76,24 % della popolazione over 12) hanno completato il ciclo vaccinale).

"È un passo avanti importante per dare protezione a chi ha un sistema immunitario più debole", ha detto il ministro Roberto Speranza.

"I vaccini - ha spiegato da parte sua il generale Francesco Figliuolo - ci sono, tutti i presidenti di Regione sono pronti anche per partire con la terza dose per i residenti delle Rsa, gli over 80 e per il personale sanitario: questo non appena il Cts ci darà il via libera".

Sono 41 milioni - pari al 69,3% della popolazione complessiva - gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale. Un dato soddisfacente per il generale Figliuolo che ieri in visita a due centri vaccinali in Veneto ed in Sicilia, ha rivolto un accorato appello "a tutti coloro i quali in questo momento sono esitanti: chiedete ai medici, agli infermieri e a chi ha ancora sulla pelle gli effetti del Covid. Qui non si tratta di obblighi o non obblighi, ma di salute pubblica e salute individuale. Dobbiamo spingere su quest'ultimo miglio".

Quanto alla dose aggiuntiva, ha osservato, "se ci dicono che bisogna darla alle altre fasce d'età lo faremo: è una decisione che prenderà la scienza".

