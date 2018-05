ricette

Ricette tradizionali: la ''frittedda'' palermitana

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/05/2018 - 12:05:07 Letto 506 volte

Tutti i palermitani la conoscono e se chiedi cos’è la “Frittedda” non avranno dubbi su cosa risponderti. Niente fritto o frittelle o frittata, la “frittedda” è un piatto tipico palermitano composto, o di sole fave, o tradizionalmente di, fave, piselli e carciofi. La prelibatezza di questo incontro di ortaggi sta nella freschezza, più questi ortaggi sono freschi più la “frittedda” sarà buona.

Si tratta di una ricetta primaverile, i tre componenti di questo piatto, che crescono nel periodo che va da marzo ad aprile, devono assolutamente essere freschi, piccoli e teneri. Ecco come preparare questa ricetta semplice e gustosa.

Ingredienti

1 chilo di fave

500 gr. di piselli

6 carciofi

1 cipolla

1/2 bicchiere di aceto

1/2 cucchiaio di zucchero

olio extravergine d’oliva q.b.

sale e pepe

Procedimento

Pulite sei carciofi togliendo le punte e le foglie più dure, tagliateli a spicchi e lasciateli in acqua con del limone. Sgusciate 1 kg di fave e 500 g di piselli freschi. In un tegame, fate imbiondire, in olio extra vergine d’oliva, una bella cipolla tagliata a fette sottilissime. Aggiungete al soffritto i carciofi scolati, i piselli e le fave, ricoprendo tutto con un po’ di acqua. Salare, pepare e lasciate cucinare a fuoco moderato e coperto per circa 20 minuti, mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno molto delicatamente. La frittella è così cotta e buonissima. La vera ricetta palermitana prevede invece che, a cottura ultimata, si aggiunga alla pietanza, mezzo bicchiere di aceto con mezzo cucchiaio di zucchero, che va mescolato alla frittella e sfumato a fuoco ancora acceso. Questa ricetta è molto buona mangiata fredda, ma se non aggiungete zucchero e aceto potete servire questo piatto anche caldo e servirlo come contorno o come piatto unico.

