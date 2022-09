Bonus 200 euro

Bonus 200 euro ai lavoratori autonomi: oggi il via alle domande

A partire da oggi i lavoratori autonomi iscritti all'Inps e i professionisti associati alle Casse di previdenza private potranno richiedere l'indennità da 200 euro prevista dal decreto Aiuti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/09/2022 - 10:25:11 Letto 781 volte

A partire dalle 12 di oggi, lunedì 26 settembre, i lavoratori autonomi iscritti all'Inps e i professionisti associati alle Casse di previdenza private potranno richiedere (sui siti dei propri Enti pensionistici) l'indennità da 200 euro prevista dal decreto Aiuti. All'indomani della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del testo attuativo della misura, dunque, scatterà la chance di ottenere il bonus per chi ha redditi dai 35.000 euro in giù.

Fonte: TELEVIDEO

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!