Bonus trasporti, come ottenere il contributo di 60 euro

Al via oggi, giovedì 1 settembre, il ''click day'' per presentare domanda per ricevere il bonus trasporti.

01/09/2022

Al via oggi, giovedì 1 settembre, il "click day" per presentare domanda per ricevere il bonus trasporti. Si tratta di un contributo di massimo 60 euro volto ad acquistare abbonamenti mensili o annuali per mezzi del trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario. La spesa deve però essere effettuata entro il 31 dicembre 2022.

Chi può richiederlo

Recandosi sul portale web del ministero del Lavoro dedicato alla misura, tutte le persone fisiche che nel corso del 2021 hanno percepito un reddito pari o inferiore a 35mila euro potranno registrarsi tramite Spid o Cie e indicare l'importo del buono richiesto.

Il prossimo "click day"

Il secondo "click day" in agenda è per il bonus 200 euro e riguarda lavoratori autonomi e professionisti a partita Iva con un reddito inferiore o uguale ai 35mila euro. Non è ancora stata però comunicata la data in cui l'Inps e gli enti privati apriranno alle richieste.

Fonte: TGCOM24

