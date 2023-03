mercato azionario

Il ruolo delle news e dei social media nel trading di azioni

I metodi di accesso e consumo delle informazioni hanno cambiato le abitudini degli investitori, oltre ad avere un effetto immediato sul mercato azionario globale.

Pubblicata il: 06/03/2023

Il mercato azionario è un settore molto dinamico e in continua evoluzione, dove gli investitori devono fare affidamento su molteplici fonti di informazione per prendere decisioni a riguardo dell’acquisto o la vendita di azioni. Con la nascita dei canali news attivi 24 ore su 24, le piattaforme di social media e i siti di notizie online, i metodi di accesso e consumo delle informazioni hanno cambiato le abitudini degli investitori, oltre ad avere un effetto immediato sul mercato azionario globale.

Il ruolo giocato dalle notizie nel mercato azionario

Il ruolo delle notizie, soprattutto quelle dell'ultim'ora, nella compravendita di azioni è da sempre cruciale. I canali mediatici tradizionali, quali quotidiani, programmi televisivi e radiofonici, sono stati per anni le fonti primarie di notizie per gli investitori di tutto il pianeta.

Tuttavia, con l’avvento di Internet e con l’arrivo del trading di azioni gratuito le cose sono cambiate radicalmente: le notizie sono ora accessibili in modo immediato ovunque ci si trovi, i siti online dedicati alle borse internazionali sono operativi a ogni ora del giorno e offrono, oltre a news in tempo reale, accurate analisi preparate da esperti del settore, approfondimenti di mercato e molto altro ancora. È quindi molto più facile per i trader rimanere sempre aggiornati e al passo con gli avvenimenti globali.

Le notizie, infatti, offrono un enorme vantaggio agli investitori e ai day trader, che possono sfruttarle per prevedere i movimenti di mercato. Le news a riguardo delle ultime perfomance finanziarie di una specifica azienda, il lancio di nuovi prodotti, l’acquisto o la fusione di due industrie e anche i cambiamenti legislativi, sono fattori che possono avere un enorme impatto sul prezzo delle azioni o, a volte, sull’intero mercato. Gli investitori in possesso di informazioni aggiornate possono agire per tempo e completare acquisti o vendite basate su decisioni ben ponderate.

Infine, le news aiutano gli investitori a individuare le tendenze emergenti in particolari settori di mercato. Per esempio, si può scoprire per primi l’arrivo di nuove tecnologie che potrebbero rivoluzionare un’industria e sconvolgere gli attuali equilibri di mercato. Essere consapevoli di tali trend o innovazioni può aiutare a finalizzare ottimi investimenti e aumentare rapidamente il proprio capitale.

Il ruolo dei social media nel trading

Negli ultimi anni anche le piattaforme dei vari social media sono emerse rapidamente tra le maggiori forme di raccolta di informazioni dedicate al mercato azionario. I social come Facebook, LinkedIn e Twitter hanno visto un incremento esponenziale degli utenti interessati al trading e alle informazioni del settore.

Uno degli ultimi studi compilati da Market Prophit ha dimostrato che il “sentiment” sui social può predire i movimenti di mercato con un'accuratezza dell’87%.

Il punto di forza maggiore dei social è l’immediatezza con cui le notizie postate raggiungono gli investitori in ogni angolo del pianeta. Oggi per rimanere aggiornati è obbligatorio seguire le aziende in cui si investe oltre ai maggiori account giornalistici e dedicati al trading.

Un altro vantaggio dei social media è la varietà di opinioni presenti: le persone che postano commenti o informazioni provengono da ogni fascia sociale, ideologia e nazione oltre a includere analisti, esperti di settore e trader di professione. Questa diversità aiuta a fornire agli investitori una visione più completa della situazione attuale del mercato globale, su cui basare le proprie decisioni.

L’impatto dei social media e delle notizie sul mercato azionario

Negli ultimi anni l’impatto delle news e dei social media sulle borse è stato importante, lanciando a volte nel panico l’intero mercato. Per esempio, nel 2019 un singolo tweet di Elon Musk che annunciava la privatizzazione di Tesla ha lanciato alle stelle il prezzo delle azioni dell’azienda mentre nel 2020 le notizie riguardanti la pandemia hanno causato un forte declino delle azioni di molte industrie.

Inoltre, le news e i social media sono uno dei luoghi in cui la disinformazione e i gossip infondati si spargono più velocemente. Negli ultimi anni, sono stati numerosi i momenti in cui tweet o notizie false hanno distrutto il valore azionario di alcune aziende. L’esempio più plateale risale al 2013, momento in cui un tweet parlò di un’esplosione alla Casa Bianca, lanciando nel panico il mercato americano e causando un forte, seppur breve, calo della borsa.

È chiaro come al giorno d’oggi i social media e le news sempre accessibili abbiano modificato il modo in cui gli investitori si approcciano ai mercati azionari. Le informazioni in tempo reale, analisi costanti e le migliaia di opinioni diverse, aiutano trader e investitori a partecipare ai mercati mondiali basando le proprie decisioni su una miriade di dati in costante aggiornamento.

Tuttavia, bisogna agire in modo cauto e verificare le fonti delle informazioni ricevute, poiché le “fake news” sono in aumento e riescono facilmente a catturare l’attenzione degli utenti e spargersi con rapidità, rischiando di causare scompiglio nonché generare perdite importanti. Una cosa è certa, l’impatto di social media e news crescerà ancora in futuro e avrà bisogno di essere regolamentato.

