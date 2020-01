lavoro

La Regione torna ad assumere, 24 posti in palio

Si torna ad assumere alla Regione Siciliana. Pronti i bandi per coprire i primi 24 posti.

03/01/2020

Si torna ad assumere alla Regione Siciliana. Sono già pronti i bandi per coprire i primi 24 posti. L’Agenzia per l’ambiente mette in palio 8 posti, 16 sono stati inseriti in quattro bandi dai Consorzio autostrade siciliane.

Ma il rischio è che la maggior parte delle assunzioni dei prossimi mesi siano il frutto di sentenze che obbligano a stabilizzare i precari e a concedere anche gli arretrati.

L’Arpa ha preparato due bandi con cui cerca 7 collaboratori tecnici professionali del comparto sanità da assumere con contratto a tempo determinato e un assistente amministrativo. Il via libera alle domande scatterà solo dopo la pubblicazione dei bandi sui sito dell’Agenzia.

Il Cas mette in palio invece posti a tempo indeterminato. I primi sei sono destinati a istruttori tecnici direttivi di categoria D.

Altri due posti sono destinati a ingegneri elettronici, elettrotecnico in telecomunicazioni.

Tre posti sono destinati a periti elettronici o industriali o gli ultimi 5 andranno a istruttori tecnici geometri.

