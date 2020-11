Manovra

Manovra, nel 2021 più fondi per la sanità

Con la manovra arrivano 2,5 miliardi per la sanità che si aggiungono alle risorse assegnate con i precedenti interventi.

Pubblicata il: 24/11/2020

Con la manovra arrivano "2,5 miliardi per la sanità che si aggiungono alle risorse assegnate con i precedenti interventi normativi che già davano 1,2 miliardi nel 2021". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla manovra, ricordando le misure dagli aumenti per medici e infermieri al fondo vaccini.

Fonte: Ansa

