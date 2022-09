multe

Multe più care del 10%, nel 2023 possibili aumenti per via dell'inflazione

Avverrà automaticamente, se non sarà fatto qualcosa per evitarlo, a partire dal 1° gennaio 2023, perché il Codice della Strada prevede l’aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative.

Anche le multe aumentano di pari passo all’inflazione. Avverrà automaticamente, se non sarà fatto qualcosa per evitarlo, a partire dal 1° gennaio 2023, perché il Codice della Strada prevede l’aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative: e l’anno dell’adeguamento è quello dispari, quindi il prossimo.

L’adeguamento dei costi delle sanzioni avviene dunque automaticamente, sulla base di un parametro dell’Istat, l’indice Foi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Come spiega il Corriere, un divieto di sosta potrebbe passare da 42 a 46 euro, l’uso del cellulare alla guida da 165 a 181 euro, così come superare i limiti di velocità tra 10 e 40 km/h. La stessa violazione tra 40 e 60 km/h salirebbe da 543 a 597 euro e un accesso abusivo alle zone a traffico limitato o il transito su una corsia riservata al trasporto pubblico da 83 a 91 euro.

Fonte: Sky TG24

