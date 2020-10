Confcommercio

Patrizia Di Dio nominata vicepresidente nazionale di Confcommercio: ''Responsabilità che affronterò con rinnovato impegno''

Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, è stata nominata vice presidente nazionale di Confcommercio imprese per l'Italia.

23/10/2020

Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, presidente nazionale del Terziario Donna, è stata nominata vice presidente nazionale di Confcommercio imprese per l’Italia. La nomina, decisa dal presidente Carlo Sangalli, è stata ufficializzata oggi nel corso del Consiglio Nazionale.

“Interpreterò questo ruolo con rinnovato impegno e con la consapevolezza della responsabilità del compito che mi è stato affidato - ha commentato Patrizia Di Dio -. La vicepresidenza nazionale della più grande rappresentanza delle imprese in Italia sarà un’altra importante tappa di un cammino lungo più di venti anni all’interno della Confederazione, cominciato nel gruppo giovani e proseguito nel tempo con immutata passione e spirito di servizio. Dico grazie al presidente Sangalli per la fiducia che mi ha voluto accordare”.

“Dedico questa nomina sia alle imprenditrici del “Terziario donna”, con le quali condivido da anni visione, valori, etica e impegno civile, che alla squadra di Confcommercio Palermo che negli ultimi anni mi è stata al fianco in tante battaglie difficili e che tante altre battaglie dovrà intraprendere per salvaguardare la vita di tante aziende in un momento particolarmente difficile per la storia di questo Paese”.

“Dedico questo rinnovato impegno soprattutto alla mia famiglia - conclude la Di Dio -. Lì nascono i miei valori di vita, il mio impegno imprenditoriale, la passione civica. Con i miei familiari e mia figlia, tutti imprenditori, sappiamo quanto sia complicato fare impresa e quanto drammatico sia questo momento per gli italiani tutti, per gli imprenditori in particolare, per chi opera ad Sud ancora di più”.

