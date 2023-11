licenze taxi

Taxi, arriva la circolare sblocca licenze: procedura accelerata

Si tratta di regole semplificate, spiegano i ministeri del Made in Italy e quello dei Trasporti.

07/11/2023

Vista la carenza dei taxi sulle strade italiane, il ministero del Made in Italy e quello dei Trasporti hanno emesso una circolare esplicativa al decreto Asset sulle procedure per avere più auto bianche.

Si tratta di regole semplificate, spiegano i due ministeri, che "permettono ai Comuni di rilasciare licenze taxi aggiuntive, temporanee" e che "consentono ai Comuni capoluogo di Regione, sede di città metropolitana e quelli sede di aeroporto, di incrementare il numero delle licenze in misura non superiore al 20% di quelle già rilasciate, con un concorso straordinario con procedura accelerata". L'Antitrust aveva richiamato Roma, Milano e Napoli per il numero inadeguato di taxi.

"Palermo registra la necessità di aumentare il numero di taxi in città. Ci adegueremo alle modifiche del governo". Lo afferma il sindaco Roberto Lagalla dopo il decreto del governo che consente la crescita del venti per cento delle licenze.

"Nessuna misura, tuttavia, calerà dall'alto senza che l'amministrazione che guido avrà fatto un dovuto passaggio con le categorie" aggiunge Lagalla.

Fonte: TGCOM24

