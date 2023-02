Festival di Sanremo 2023

Leo Gassman sul 'Blanco show': ''Non è solito fare queste cose, ha sbagliato ma spero abbia la possibilità di rimediare''

Ieri ha scaldato il pubblico con un pezzo che ha convito anche il voto della stampa, portando quinto in classifica, subito dietro a Ultimo.

Leo Gassman con "Tre Cuori" torna per la seconda volta al Festival, l'ultima era quella prima del covid, nel 2020, quando aveva cantato "Vai bene così".

"Onorato di essere qua, ieri mi sono divertito tanto, ero un po' teso all'inizio. Spero di essere riuscito a rendere onore al brano" ha commentato il cantante.

“Terzo cuore” è una canzone di Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari.

"Con loro ottimo rapporto, Riccardo mi ha dato molte dritte, ha un cuore grande, nel mio disco ci sarà un altro disco prodotto dai Pinguini, una collaborazione? Magari più avanti".

"Blanco? Ha sbagliato, ma non è da lui e spero possa rimediare"

"Ho visto quello che è successo - ha aggiunto commentando il "Blanco show" - è stata sbagliata, sono amico di Riccardo non è solito fare queste cose, spero abbia la possibilità di chiedere scusa e rimediare. Siamo ragazzi e a volte facciamo degli errori".

Il duetto con Bennato

Il duetto sarà con Edoardo Bennato & Quartetto Flegreo sulle musiche di Bennato.

"Per me grande onore essere sul palco con Edoardo, un maestro per me, sono cresciuto con la sua musica, uno dei ricordi più belli che ho è il suo spettacolo a teatro Peter Pan".

"Quando l'ho sentito per chiedergli di salire sul palco con me, mi ha subito detto di sì, abbiamo fatto le prove a Napoli. Mi ha detto di aver ha accettato la mia proposta perché siamo simili. Cercheremo di rappresentare la bandiera della pace e di cantare contro la guerra".

"Mamma e papà li ho sentiti e sono molto felici e orgogliosi di me, immagino qualunque genitore lo sarebbe" commenta il cantante riferendosi al padre Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz. "Loro mi hanno sempre detto di non prendere la musica come un lavoro ma come una passione, per questo ho terminato gli studi e l'anno scorso mi sono laureato ed è stata una bella soddisfazione".

