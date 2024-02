Festival di Sanremo 2024

Sanremo 2024, la mattina di Fiorello inizia al Bar Festival con la MaxFiamma & Band

Un caffè doppio, un cornetto e la canzone ''Noi di Sanremo''.

Con un caffè doppio e un classico cornetto è iniziata al bar Festival di via Matteotti la giornata di Fiorello e della sua ‘gang’ di ‘Viva Rai Due’, andato in onda questa mattina dal glass di via Mameli, ribattezzato ‘Aristonello’.

Fiorello, poco prima delle 4.30, è uscito dall’hotel Globo per andare all’Ariston e ha deciso di allungarsi al noto bar del centro matuziano, insieme a tutta la troupe. All’interno ha trovato la ‘MaxFiamma & Band’, che ha proposto la canzone presentata nei giorni scorsi sulla città dei fiori 'Noi di Sanremo'.

Per Fiorello, subito dopo, la preparazione alla trasmissione in diretta dal centro di Sanremo.

