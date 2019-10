rifiuti

Rifiuti, via Houel il disagio dei residenti *SEGNALAZIONE*

L'Associazione Comitati Civici Palermo segnala la richiesta di deratizzazione e bonifica di via Houel e zona limitrofa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/10/2019 - 09:33:45 Letto 408 volte

"È necessario un intervento urgente di disinfestazione e derattizzazione oltre che spazzamento della via J. Houel e zona limitrofa La rimozione di ingombranti e immondizia in via Polara, vicolo Barcellona, via F. Juvara e via C. D'Aprile e conseguente spazzamento", scrive un residente.

La zona è stata ripetutamente segnalata dalla nostra Associazione, in quanto versa in un degrado veramente assurdo, soprattutto in concomitanza con l'avvio della raccolta differenziata.

Così scrive un'altra residente: "Da quasi 1 anno cioè da quando è stato avviato il 2° step del progetto Palermo Differenzia 2, la gente svuota le case e abbandona rifiuti per strada, tutto ormai è diventato consuetudine e normalità.... Da 1 anno chiediamo alle Istituzioni l'attivazione di controlli mirati.... niente è stato fatto. Non è ammissibile che chi rispetta le regole e le leggi debba farsi carico dell'inciviltà altrui! Aiutateci a capire se e come sia possibile risolvere tutto questo".

Così nella nota il Presidente dell'Associazione Comitati Civici Palermo, Giovanni Moncada.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!