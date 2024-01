''È Stato Il Vento'' di Saman Adhami

libri consigliati

''╚ Stato Il Vento'' di Saman Adhami

''╚ Stato Il Vento'' penetra nel cuore delle proteste iraniane iniziate nel settembre 2022, echeggianti il potente grido di ''Donna-Vita-LibertÓ''.

Entra nella mente di una donna iraniana, guarda attraverso gli occhi di una viaggiatrice italiana. In una terra lacerata tra tradizione e rivolta, due amiche sono unite nella lotta condivisa per la propria liberazione e quella dell'intero genere femminile.

Un reportage di viaggio in Iran, l'incontro di due amiche che presto diventerà un'avventura emozionante ma pericolosa.

C'è ancora spazio per l'amore nel caos: le protagoniste scopriranno che tale amore è estremamente delicato nonostante risuoni profondamente dentro ciascuna.

Ambientato su uno sfondo di eventi reali, questo romanzo avvincente esplora il viaggio tumultuoso di queste due donne mentre navigano in una società che soffre per cambiare. Le loro storie intrecciate riflettono non solo il costo personale della ribellione, ma anche la resilienza dello spirito umano di fronte all'avversità.

Questo libro è una rappresentazione commovente dell'amicizia interculturale, della resistenza e della determinazione incrollabile nella ricerca della libertà contro i regimi che richiedono silente obbedienza.

Saman Adhami, detto anche Sam per comodità, classe 1991, nato ad Assisi in provincia di Perugia.

Ho lavorato come consulente finanziario e accademico-economista per anni, tentando di far fruttare le mie lauree in Bocconi e il dottorato... però, alla fine, non c'è la facevo più: quel mondo stava consumando la mia creatività e ciò era dolorosissimo!

In due anni e mezzo ho scritto il mio primo romanzo, Quarantena Perenne, così da potermi dedicare alla prossima storia in una lista relativamente lunga di cose non ancora raccontate che covo dentro da troppo tempo. L'anno successivo ho concluso il romanzo È Stato Il Vento, con alla base un tema per me molto importante.

Sono sposato con Yasmin e abbiamo due cani, Rodolfo e Amy. Abbiamo vissuto all'estero per vari anni prima di tornare in Italia, la nostra vera casa malgrado le origini cosmopolite.

