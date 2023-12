libri consigliati

''16000 passi per innamorarsi di Palermo'' di Salvatore Arena

Una guida insolita e romantica alla scoperta di Palermo, suddivisa in undici itinerari per i quattro Mandamenti della città.

Un romanzo, un racconto, una guida insolita e romantica che invita il lettore a esplorare la città di Palermo seguendo le avventure di una famiglia padovana e di Ruggero, palermitano verace. Il nuovo libro 16000 passi per innamorarsi di Palermo di Salvatore Arena, edito da Bonfirraro, è un mix di storia, arte, cultura, gastronomia e divertimento, che svela i segreti e il fascino nascosto di una città che ha il potere di catturare i cuori con la sua bellezza intrinseca e la sua straordinaria storia.

Palermo si rivela come un’autentica Wunderkammer, una cassa dei tesori che custodisce ricchezze intrinseche e palesi. L’amore profondo dell’autore per la sua città traspare in ogni parola, conoscendo a fondo la storia, l’arte, gli aneddoti, i fatti curiosi e le persone. Questo amore è il filo conduttore di questa guida che offre un itinerario perfettamente fattibile attraverso il centro storico di Palermo, che richiede esattamente 16000 passi per essere completato.

Il libro sarà disponibile dall’1 dicembre nelle migliori librerie e store on line. L’illustrazione di copertina è stata realizzata a mano libera dall’architetto Luca Di Giovanni. La prefazione del libro è stata curata dalla docente e delegata FAI di Palermo Luigia Viscuso che afferma: “Questa guida ha la freschezza e il sapore dei biscotti o del pane fatti in casa, magari imprecisi, un po’ bruciacchiati, ma fragranti, dal sapore genuino, ben diverso da quello dei prodotti industriali: chi si farà condurre da questa guida verace, come la ben poco fittizia famiglia padovana che ne è protagonista, scoprirà certi aspetti di Palermo che non compaiono sulle guide ufficiali e che perfino per me, che mi vanto di conoscerla bene, sono risultati sorprendenti”.

Il testo è diviso in undici itinerari per i quattro Mandamenti della città: Albergheria, Capo, Kalsa e Vucciria. Gli itinerari propongono le principali attrazioni del Mandamento, ma anche i luoghi meno noti e più suggestivi. Ogni itinerario è arricchito da aneddoti, leggende, fatti curiosi e consigli gastronomici, che rendono la visita un’esperienza unica e indimenticabile.

Scritto con uno stile fresco e ironico, che coinvolge il lettore in una vera e propria avventura. Il narratore è Ruggero, un palermitano doc, che fa da cicerone alla famiglia padovana, composta da Marco, Elena e i loro due figli, Matteo e Giulia. Ruggero li conduce alla scoperta di Palermo, mostrando loro la città con gli occhi di chi la ama e la conosce a fondo. Ruggero non si limita a descrivere i monumenti e i musei, ma racconta anche la storia, l’arte, la cultura e le tradizioni di Palermo, con un tocco di umorismo e di simpatia. Ruggero è anche un esperto di gastronomia, e non perde occasione per far assaggiare ai suoi ospiti le specialità tipiche della cucina palermitana, dai panini con la milza ai cannoli, passando per le arancine e i biscotti di San Martino.

Il libro è anche una dichiarazione d’amore per Palermo, una città che, come dice l’autore, “ha il potere di catturare i cuori con la sua bellezza intrinseca e la sua straordinaria storia”. Salvatore Arena ci mostra una Palermo che non è solo una meta turistica, ma una città viva e vibrante, che sa sorprendere e incantare chi la visita. Una città che, come scrive l’autore, “è come una donna bellissima, che ti seduce con il suo sorriso e ti conquista con il suo fascino”.

“Sono molto orgoglioso di questo libro, un bel regalo di Natale”, dice l’editore Bonfirraro, “che è il frutto di una profonda conoscenza e di una grande passione per Palermo. Salvatore Arena ha saputo creare una guida della città di Palermo diversa dalle solite, che non si limita a elencare monumenti e musei, ma che racconta la città con vivacità e simpatia scoprendola in 16000 passi esatti. Sono certo che questo libro sarà apprezzato sia da chi vuole visitare Palermo per la prima volta, sia da chi già la conosce e vuole riscoprirla con occhi nuovi. 16000 passi per innamorarsi di Palermo è più di una guida, è un invito a innamorarsi di Palermo”.

Salvatore Arena è nato nel 1966 a Palermo, dove vive e lavora. Scrive per passione. Dice di essere “Un collezionista di attimi”. Ha pubblicato una raccolta di racconti dal titolo Coppola in bella vista (2007). Ha collaborato alla realizzazione di Ragazzi di latta di B. Caminiti (Limina 2003). Nel 2014 ha curato la mostra Il biglietto racconta – sfumature rosanero in 100 anni […]. Per Bonfirraro ha pubblicato, nel 2019, 40 cunti di Palermo.

