Acc¨ra. Racconti al profumo di Sicilia scelti da Roberto Mistretta

Quindici delitti e misteri che si dipanano in posti magici e poco conosciuti della Sicilia.

Dal 20 luglio in libreria “Accùra. Racconti al profumo di Sicilia scelti da Roberto Mistretta” edito da Mursia.

Quindici racconti siciliani scritti da chi la Sicilia la conosce bene: Christian Maria Giuseppe Bartolomeo; Maddalena Battaglia; Claudia Miryam Cocuzza; Antonino Genovese; Simona Godano; Giorgio Lupo; Alessandro Miceli; Santino Mirabella; Roberto Mistretta; Davide Pappalardo; Michele Rondelli; Roberto Tedesco; Letizia Tomasino; Daniele Scrofani Cancellieri; Vincenzo Vizzini.

Dai vicoli arabi di Palermo che profumano di stigghiole al barocco di Ragusa che sa di mandorle e torrone; dal mar cobalto delle Eolie ai latifondi sterminati della piana di Enna; dall’incanto delle spiagge di Barcellona Pozzo di Gotto ai crinali e alle zolfare dell’agrigentino; dalle piazze di Catania ai vicoli medievali di Manfreda nel cuore sicano dell’isola.

Quindici delitti e misteri che si dipanano in posti magici e poco conosciuti della Sicilia. Luoghi bagnati di luce e sale, che profumano di zagara e limoni, di mulini a vento e vulcani, di ex feudi e cattedrali secolari. Racconti che sanno di arancine e granite, di cannoli e fichidindia. E non mancano ragazze dagli occhi saraceni, picciotti e coppole storte. Un viaggio tra giallo classico e noir contemporaneo per scoprire una Sicilia inedita. Paesaggi meravigliosi e viste mozzafiato tra misteri da risolvere e delitti da decifrare.

Roberto Mistretta vive e lavora a Mussomeli (Caltanissetta). Laureato in Scienze della comunicazione, scrive sul quotidiano «La Sicilia». È autore della serie del maresciallo Bonanno tradotta in Austria, Germania e Svizzera. Ha scritto Rosario Livatino. L’uomo, il giudice, il credente. Dirige la collana di narrativa Delos Crime. È vincitore della 40a edizione del Premio Alberto Tedeschi-Giallo Mondadori col romanzo La profezia degli incappucciati.

I racconti protagonisti dell’antologia siciliana sono:

L’altro punto di vista di Christian Maria Giuseppe Bartolomeo

Funghi nella nebbia di Maddalena Eleonora Battaglia

In nomine Patris di Claudia Myriam Cocuzza

Un passato senza memoria di Antonino Genovese

Talìa di Simona Godano

Nero ossidiana, bianco pomice di Giorgio Lupo

Dopocena con delitto di Alessandro Miceli

Quel che resta di Santino Mirabella

Il pittore dei vicoli dimenticati di Roberto Mistretta

Il diavolo in gabbia di Davide Pappalardo

Il doppiofondo delle verità di Michele Rondelli

Un filo d’erba di Daniele Scrofani Cancellieri

L’ultima volata di Roberto Tedesco

Palermo rovente. Tre casi per il commissario Liberto di Letizia Tomasino

U cartulinu (La cartolina) di Vincenzo Vizzini

