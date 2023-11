libri consigliati

''Fiume di ossa'' di Mattia Bernardini

Una pioggia torrenziale cade sulla città dormiente, nella cupa notte incombe una minaccia che ben presto si trasformerà in un incubo.

Il genere horror, in tutte le sue declinazioni, ha un pubblico di estimatori che sta crescendo nel tempo, numerose sono le fiere dedicate alle tematiche horror e weird in tutta Italia. E in questo filone letterario che si colloca l’ultimo romanzo di Mattia Bernardini.

Una nuova inquietante storia andrà a popolare gli incubi dei lettori di Spirito Libero Edizioni che si appresta a pubblicare Fiume di Ossa di Mattia Bernardini, vincitore del premio Wattys 2022 di Wattpad categoria horror.

Un survival horror mozzafiato.

Il protagonista Micheal, un uomo con una colpa sulla coscienza, cerca di sopravvivere al degrado della propria vita. Raya, affascinante e misteriosa ragazza, brama vendetta per un sogno infranto. Micheal le chiede di bere qualcosa insieme, ma non immagina la piega che prenderanno gli eventi, né che le loro mani si macchieranno di sangue. Non ci sarà tempo per pensare all’orrendo delitto, una catastrofe ben peggiore sta per spazzare via ogni certezza. Costretti a fuggire in lotta per la propria sopravvivenza, Micheal e Raya dovranno riporre le loro vite l’uno nelle mani dell’altra, complici e colpevoli di essere gli unici superstiti. Il buio della notte avvolge ogni cosa, nulla resta di una città sommersa, ma nell’oscurità delle acque si nascondono degli esseri che in natura non dovrebbero esistere.

Mattia Bernardini, classe ’87, è un ingegnere elettronico, musicista e scrittore italiano. Lavora come progettista hardware in una multinazionale e suona la chitarra elettrica in due gruppi musicali.

Fin da ragazzo scrive diari personali che narrano le avventure vissute suonando in giro per l’Italia e per il mondo. Con il tempo inizia a studiare scrittura e dedicarsi anche alle fiction. I suoi generi preferiti sono narrativa contemporanea, horror e fantascienza.

Nel 2020 inizia a condividere i suoi testi su Wattpad.

Il suo primo romanzo Qualche rotella fuori posto esce a febbraio 2021, edito da Ali Ribelli. L’opera è dedicata al mondo dello skateboard e della musica alternativa. Nel dicembre 2021 vince il premio Wattys con l’opera Tra le coltri, un folk horror ambientato negli Appennini.

Nel 2022 vince il secondo premio Wattys con il survival horror Fiume di ossa.

Trascorso l’anno di rimanenza su Wattpad, Tra le coltri viene pubblicato a marzo 2023 da Horti di Giano edizioni.

Ora anche il secondo romanzo vincitore Fiume di ossa arriverà nelle librerie e in tutti gli store online edito da Spirito Libero.

