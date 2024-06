libri consigliati

''Le viti del tempo'' di Paola Marchese

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/06/2024 - 09:36:46 Letto 797 volte

Il Fiore del Tempo Perduto sta per battere l’ultimo colpo e solo un intrepido eroe potrà salvare il mondo dalla Fine del Tempo. E se questo eroe è un vecchio orologiaio armato soltanto del suo sapere e accompagnato da un’improbabile combriccola, come potrà avere successo l’impresa? NON DIMENTICARE!

Paola Marchese è nata e vive a Catania, dove svolge svariate attività artistiche. Cantante, attrice e regista, ha fondato una compagnia teatrale con la quale, tra il 2015 e il 2016, ha vinto diversi premi per la regia. La sua più grande passione è leggere. Il boscaiolo è il suo primo romanzo.

