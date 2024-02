libri consigliati

''Per amore, ti lascio'' di Antonella Panarello

27/02/2024

Una donna di cinquant’anni di nome Laila soffre di attacchi di ansia e panico e decide di intraprendere una psicoterapia, di nascosto al compagno Vittorio, per ricostruire la vita passata e ristabilire un nuovo equilibrio. La sua esistenza tormentata interiormente non le permette di vivere amori sereni, compreso quello attuale. La guida esperta dello psicoterapeuta Ennio Chisari, tuttavia, le instillerà nuovi dubbi.

Antonella Panarello nasce a Torino nel 1966. Laureata in Lingue straniere, vive a Catania dal 2015 ed è dirigente scolastico del C.P.I.A.CT1. Ha pubblicato diverse poesie in alcune riviste e il poemetto Avalos-Ivano. Suoi scritti sono presenti nelle antologie Allerta meteo per amanti, Le cartoline di Sicilia e Racconti da bar. Ha partecipato a mostre collettive nazionali e personali, utilizzando una pittura materica con l’uso esclusivo delle mani attraverso viaggi interiori di riorganizzazione del mondo circostante o di quello onirico.

