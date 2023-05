presentazione libro

''Storytelling culturale e piattaforme digitali'' di Elisa Bonacini

Il manuale di Bonacini è un libro rivolto a docenti, studenti e operatori del campo culturale e turistico.

Negli ultimi anni, in Italia e nel mondo, grazie all’evoluzione dei social i musei sono diventati per lo più delle comunità senza confini geografici, custodi di storia e scienza capaci di raggiungere pubblici sempre più differenziati e trasversali. Martedì 30 maggio, alle ore 18, alla libreria Feltrinelli di Palermo (via Cavour, 133) è in programma la presentazione del libro “Storytelling culturale e piattaforme digitali”, scritto da Elisa Bonacini.

Il manuale pratico illustra casi e best practice nazionali e internazionali nello storytelling, nello storymapping, nel geosocial tagging e nel geostorytelling, prestando particolare attenzione ad alcune piattaforme di mobile storytelling, per concludere con l’analisi della piattaforma globale izi.TRAVEL e del suo funzionamento. Il manuale di Bonacini è un libro rivolto a docenti, studenti e operatori del campo culturale e turistico.

Elisa Bonacini è un’archeologa, specializzata nella comunicazione culturale con le nuove tecnologie e i social media, su cui ha pubblicato numerosi libri e articoli. È la coordinatrice regionale per la Sicilia del progetto “Invasioni Digitali” ed è ideatrice del progetto partecipativo #iziTRAVELSicilia sulla piattaforma globale izi.TRAVEL, per la pubblicazione di audioguide multimediali.

