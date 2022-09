Angela Melillo

Angela Melillo si sposa: l'ex naufraga si prepara al sì con l'avvocato dopo 8 anni d'amore

La decisione di diventare marito e moglie l'aveva confidata la showgirl in diretta tv durante l'estate, senza specificare la data precisa scelta per fare il grande passo.

La data delle nozze di Angela Melillo e l'avvocato Cesare San Marco si avvicina e i preparativi fervono. L'ex naufraga lancia qualche indizio sibillino sui social: "Sto facendo un sopralluogo per una cosa molto bella che ancora non vi posso svelare" dice nelle storie inquadrando il cortile di un lussuoso palazzo. Che sia la location per il sì in programma tra meno di un mese?

Il settimanale Chi annuncia nozze intime e con pochi invitati per Angela Melillo e Cesare San Marco. La decisione di diventare marito e moglie l'aveva confidata la showgirl in diretta tv durante l'estate, senza specificare la data precisa scelta per fare il grande passo. Lei e l'avvocato sono in coppia da otto anni ma hanno deciso di prendersela comoda: "Siccome io ho una figlia e anche lui ha dei figli, abbiamo cercato di fare le cose con molta calma per rispetto. Anche andare a convivere poteva essere una cosa che poteva destabilizzare e io l’ho fatto soprattutto per mia figlia Mia. Ora ha 14 anni e abbiamo deciso di vivere insieme e di sposarci" aveva annunciato.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Angela Melillo

