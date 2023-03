munizioni Ucraina

Armi Ucraina, Ue vara piano da 2 miliardi per fornire munizioni a Kiev

''Siamo stati veloci, è una dimostrazione che l'Ucraina può contare su di noi'', ha commentato Josep Borrell.

21/03/2023

L'obiettivo dell'Unione europea era di fornire1 milione di munizioni a Kiev entro un anno ed ora l'impegno è stato messo nero su bianco. “Siamo stati veloci, è una dimostrazione che l'Ucraina può contare su di noi”, ha commentato Josep Borrell, alto rappresentante della politica estera e di difesa dell'Unione europea, non nascondendo la sua personale soddisfazione.

La proposta di Borrell sul piano munizioni europeo per aiutare Kiev, ma anche per rimpinguare i magazzini degli Stati membri, ha il sapore di un grande successo, visto che è stata approvata dai 27 ministri degli Esteri e della Difesa riuniti in Consiglio a Bruxelles. L'accordo è politico - molti dettagli dovranno essere ancora messi a punto dai tecnici su altri tavoli. E l'accordo rappresenta anche, o forse soprattutto, un'altra inversione di tendenza, un altro tabù infranto dall'Ue in quest'anno di guerra.

