Beyoncé presenta il nuovo album ''Renaissance'' come un'amazzone sexy a cavallo

Sui social, la popstar ha spiegato il concept di ''Renaissance'' in arrivo a fine luglio

Pubblicata il: 29/07/2022

Dovremo aspettare fino al 29 luglio per ascoltare "Renaissance", il nuovo album di Beyoncé. Nell'attesa, Queen B è tornata sui social regalando ai fan un'immagine che la mostra come un'amazzone selvaggia e sexy su un cavallo trasparente. Nel post su Instagram la popstar ha spiegato il significato del suo ritorno discografico che è un invito a risorgere, dopo anni difficili: "Mi ha permesso di sentirmi libera e avventurosa in un momento in cui poco altro accadeva".

"La realizzazione di questo album mi ha permesso un posto dove sognare e trovare una via di fuga durante un periodo spaventoso per il mondo", ha scritto la cantante che nell'immagine social viene ritratta come una vera regina tra orgoglio e femminilità.

"La mia intenzione era quella di creare un luogo sicuro, un luogo senza giudizio. Un posto dove essere liberi dal perfezionismo e dal pensiero eccessivo. Un posto dove urlare, liberarsi, sentire la libertà. È stato un bellissimo viaggio di esplorazione", ha aggiunto, spiegando poi ai fan quello che vorrebbe trasmettere loro: "Spero che voi possiate trovare gioia in questa musica. Spero che vi lasciate ispirare per sentivi unici, forti e sexy come siete", ha concluso.

