Guerra Ucraina-Russia

Crimini di guerra, Kiev: ''Proiettili e corpi estranei rimossi dai feriti saranno utilizzate come prove''

''Alcuni proiettili e corpi estranei rimossi dai feriti saranno portati come prove in tribunale per crimini contro l'umanitą'', ha detto il ministro della Salute ucraino, Viktor Lyashko.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/04/2022 - 09:12:55 Letto 739 volte

Il ministro della Salute ucraino, Viktor Lyashko, dopo una visita a Chernihiv ha affermato che "alcuni proiettili e corpi estranei rimossi dai feriti saranno portati come prove in tribunale per crimini contro l'umanità e violazioni delle convenzioni riguardanti l'uso di bombe a grappolo da parte dei russi".

"L'ospedale è stato colpito da missili e proiettili russi - ha proseguito -. Medici, infermieri, sanitari: è tutto scritto nei loro occhi. E non c'è bisogno di chiedere nulla".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!